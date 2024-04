¿Dónde ver a los Lakers vs Pelicans? Horario y qué canal o streaming transmiten en vivo hoy

La NBA vivió el final de su fase regular y ahora comienzan los play-in, donde los equipos buscan los últimos cupos disponibles a los playoffs. Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans se enfrentan por un lugar en la fiesta por el título y acá te contamos cómo ver el partido.

Los Angeles Lakers es uno de los equipos más importantes de la mejor liga de basquetbol del mundo. Sin embargo, su temporada no fue del todo buena y eso tuvo como consecuencia que no lograran entrar de manera directa a lucha por el anillo de la NBA. New Orleans Pelicans vivió un rendimiento similar, por lo que ahora se ven las caras por un lugar en playoffs.

¿Dónde ver a Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans?

Este partido de la NBA no tendrá transmisión televisiva en Chile, pero podrá ser visto por streaming en Star+ y NBA League Pass.

¿A qué hora juegan los Lakers vs Pelicans?

Este duelo de los play-in se disputará este martes 16 de abril a las 19:30 horas, en el Smoothie King Center de New Orleans, Estados Unidos.

¿Qué es el play-in?

Un formato que ya lleva un par de temporadas, pero que aún es poco confuso para algunos es elplay-in. Los seis primeros equipos de cada conferencia clasifican de manera directa a los playoffs, mientras que desde el 7° al 10° lugar juegan el play-in. Esta es una especie de repechaje para llegar a la postemporada.

El 7° y 8° se enfrentan y el ganador, va directo a los playoffs. El perdedor tendrá una oportunidad más al enfrentar al vencedor entre el 9° y el 10°, de donde sale un nuevo clasificado. Pelicans terminó en el 7° puesto y Lakers en el 8° de la Conferencia Oeste. 9° y 10° fueron los Kings y los Warriors respectivamente.