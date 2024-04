¿Dónde ver a los Knicks vs 76ers? Horario del juego 5 de los Playoffs de la NBA

Esta noche de NBA habrá un partidazo en los Playoffs. En el juego 5 de los cuartos de final de la Conferencia Este, New York Knicks enfrenta a Philadelphia 76ers. Los de la Gran Manzana lideran y están a un triunfo de avanzar de ronda. Revisa dónde ver el partido.

Los Knicks han hecho una gran campaña a lo largo del año y quieren darle a la ciudad el sueño de luchar por el título. Han comenzado la postemporada con todo y derrotan por 3-1 a los Sixers. Hoy tienen la posibilidad de sellar el paso a la semifinal de la Conferencia Este en condición de local, en el legendario Madison Square Garden. Conoce cómo seguir este encuentro acá.

¿Cuándo juegan New York Knicks vs Philadelphia 76ers?

Este duelo de los Playoffs se disputará este martes 30 de abril a las 19:00 horas, en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

¿Dónde ver este encuentro de Playoffs de la NBA?

Este partido de la NBA no tendrá transmisión televisiva en Chile, pero podrá ser visto por streaming en NBA League Pass.

Por el paso a la semifinal

Los Knicks están decididos a llegar a lo más alto posible en esta temporada de la NBA. En la fase regular se quedaron con el 2° lugar de la Conferencia Este, por lo cual tienen nivel de sobra para ser candidatos al anillo. Ante los 76ers han demostrado todo su poderío y el 3-1 en la serie les da la confianza para hoy sellar la clasificación.

Los 76ers saben que no tienen margen de error. Si caen le dirán adiós a la temporada, pero los de la ciudad de Rocky no quieren vacaciones todavía y mientras no suene la chicharra final, seguirán de pie luchando. El último juego fue para los Knicks por 97 a 92.