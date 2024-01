Como ya es costumbre cada principio de año, Valpo marca un día en el calendario para invitarnos a una nueva edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. La principal carrera de descenso urbano en nuestro país celebra su vigésima versión, y ya tiene fecha confirmada.

30 valientes desafían escaleras, saltos, paredes e incluso tejados del puerto en una jornada de infarto donde los cascos y ruedas vuelven a mezclarse con los colores del Cerro Alegre.

¿Cuándo es Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024?

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo se celebra el próximo domingo 3 de marzo y contará con 30 de los mejores exponentes de la disciplina, entre los que destacan el actual tricampeón de la competencia, el checo Tomáš Slavík, y la principal carta nacional, Pedro Ferreira.

La revancha de Ferreira

El chileno que se alzó campeón en los años 2019 y 2022, no pudo revalidar su título e ir por el bicampeonato en 2023 tras una fea caída en el ensayo matutino que desencadenó en una fractura de escafoides con un esguince de metacarpo falángico del pulgar.

Una baja sensible para las aspiraciones nacionales que, pese al gran desempeño de Felipe Agurto 2:20.135 (+3.320) y Matías Nuñez 2:22.210 (+5.395), vieron cómo el checo Slavík firmaba su tercera corona al ser primero con un tiempo de 2:16.815.

Ahora Pedro Ferreira va por su revancha en el que, según sus propias palabras, es su mejor momento.

“En la última carrera tuve una caída en el entrenamiento y no pude competir. Fue una lástima porque me sentía preparado, pero lo utilicé este año como motivación y voy por mi tercer campeonato. Me siento fuerte y creo que físicamente estoy en mi mejor momento“, comentó.

Palmarés del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Previo a la 20° edición este año, repasamos cómo marcha el palmarés hasta ahora.