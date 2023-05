¿Cuándo es Money in the Bank 2023? Conoce la fecha del próximo PPV de WWE

La WWE vivió un mes de mayo con mucha acción con la realización de nada más y nada menos que tres PPVs; Backlash, Night of Champions y NXT Battleground. Es en ese contexto donde la mayor empresa de lucha libre en el mundo se toma un descanso durante el mes de junio para iniciar con todo el segundo semestre del año, ya que en julio se llevará a cabo Money in the Bank 2023 desde Londres, Inglaterra.

Gran evento y uno de los de mayor tradición en la WWE, cuya programación te invitamos a revisar a continuación.

¿Cuándo es el evento “Dinero en el banco” de la WWE?

Money in the Bank 2023 tiene fecha de realización para el próximo sábado 1 de julio en horario a confirmar desde el The O2 Arena de Londres, Inglaterra, recinto con una capacidad para 20.000 personas.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING Money in the Bank 2023?

El PPV de WWE no será transmitido por TV en nuestro país, sin embargo, podrás verlo completamente en vivo y online a través de la app WWE Network.

Cartelera de Money in the Bank 2023 de la WWE

Hasta el momento no se han pactado de manera oficial los enfrentamientos para Money in the Bank 2023, sin embargo, la WWE ya ha informado la presencia de destacadas superestrellas en el magno evento de lucha libre.

Las estrellas confirmadas para Money in the Bank 2023:

Roman Reings

Cody Rhodes

Bianca Belair

Seth Rollins

Rhea Ripley

Becky Lynch

Programación eventos de la WWE para el año 2023: