A poco más de un mes para el inicio de la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, las entradas para las 13 disciplinas ya están disponibles a través de Ticketplus, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la primera vez que el país sea anfitrión de esta cita.

Del el 31 de octubre al 9 de noviembre, más de 1.500 paratletas provenientes de cerca de 33 países del continente vibrarán en diferentes recintos de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

Entradas al alcance de todos

“A través de Ticketplus, ofrecemos al público la posibilidad de elegir entre las 13 disciplinas y todas las sedes disponibles de este campeonato multideportivo continental, mediante un proceso de compra simple que incluye descuentos para menores de edad. Invitamos a todos a planificar con anticipación su asistencia y a revisar el calendario completo de competencias en nuestra plataforma”, comentó Belén Carracedo, Head of Marketing de Ticketplus, ticketera oficial del evento.

La expectativa es llenar los recintos para darle a los jóvenes competidores una

atmósfera inigualable. Para facilitar la asistencia del público, se han dispuesto precios accesibles con un enfoque inclusivo:

● Adultos: $ 10.000 para sesiones matutinas y $ 15.000 para sesiones vespertinas.

● Menores de edad: accederán con precios rebajados de $ 7.500 y $ 10.000, respectivamente.

Toda la información sobre sedes, disciplinas y calendario completo está disponible en el sitio web oficial de estos juegos: www.parapanjuvenileschile2025.org.

El público chileno tiene la oportunidad única de ser testigo y motor de una de las competencias juveniles más importantes de las Américas, apoyando a la nueva generación de campeones.

Puedes comprar tu entrada en la www.ticketplus.cl.

El legado de 2023 se amplía a regiones

Estos juegos, no solo buscan coronar a las actuales y futuras estrellas del paradeporte continental, sino que también extienden el legado de infraestructura

deportiva dejado por Santiago 2023. La capital, especialmente el Parque Deportivo Estadio Nacional (que albergará las disciplinas de atletismo, natación, boccia y básquetbol en silla de ruedas), será el corazón de la competencia.

Sin embargo, el espíritu de la descentralización se sentirá con fuerza:

● En la Región de Valparaíso, el polideportivo Nicolás Massú de Villa Alemana recibirá el fútbol para ciegos, golbol y parajudo.

● La Región de O’Higgins también será protagonista con sedes en Rengo (tenis de mesa), Machalí (powerlifting) y Santa Cruz (vóleibol sentado).

