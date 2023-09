Una nueva victoria consiguió el este jueves Canadá en la Copa Davis. El campeón defensor, uno de los rivales de Chile en el Grupo A de las Finales, barrió con Suecia y con ello quedó a un paso de la clasificación a cuartos de final. Un logro meritorio considerando las bajas con las que se presentaron a la competencia.

Y es que Felix Auger-Aliassime no está convocado, pero además, estas dos primeras series no han contado con Denis Shapovalov. El zurdo sigue con molestias físicas y tampoco estuvo presente en la serie ante Suecia y no hay claridad si podrá jugar algún punto ante Chile.

Pero los norteamericanos sacaron su chapa de campeón y con dos jugadores fuera del top 100, han dado que hablar. A primera hora, fue Vasek Pospisil (187°) quien se impuso a Leo Borg (334°), por parciales de 7-6, 5-7 y 6-2, en un extenso partido de 2 horas y 25 minutos.

Más tarde, tras el triunfo del experimentado Pospisil, entró a la cancha Gabriel Diallo, que con mucha más facilidad venció a Elías Ymer por 6-4 y 6-3, para así llevarse definitivamente la serie. Pero todavía faltaba el dobles, donde Alexis Galarneau y el propio Pospisil vencieron por 7-6 y 7-6 a Filip Bergevi y Andre Goransson.

Con ello, quedan a un paso de la clasificación. Lo único que podría hacerlos peligrar es una barrida de Italia a Chile y que luego los nacionales también barran con ellos. En ese caso, quedarían todos igualados y entrarían a jugar los sets a favor y hasta los juegos en caso de ser necesario.

Pero al ser un escenario demasiado improbable, todo indica que el equipo de Nicolás Massú deberá jugarse la clasificación a la siguiente ronda este viernes ante Italia. Incluso en caso de perder la serie, será importante sacar algún punto que le permita soñar con definir todo ante Canadá el próximo sábado.

¿Cuál es la programación de Chile en la Copa Davis?

Tras un debut soñado ante Suecia, Chile volverá a jugar en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis este viernes 15 de septiembre. Nicolás Massú y sus pupilos tienen un duro desafío ante Italia, dueños de casa en el Grupo A, desde las 10:00 de la mañana.

¿Quienes componen el equipo de Chile en Copa Davis?

La nómina del equipo chileno de Copa Davis está conformada por Nicolás Jarry (22°), Cristian Garín (103°), Tomás Barrios (114°), Alejandro Tabilo (124°) y Gonzalo Lama (424°). Nicolás Massú es el capitán del equipo.