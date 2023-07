Tras ser elegido en el último Draft de la NBA, Victor Wembanyama comenzó a adquirir popularidad. El basquetbolista francés mide 2,26 metros y promete ser la figura de su nuevo club, San Antonio Spurs. Sin embargo, ya comenzó con el pie izquierdo sin siquiera haber jugado, esto debido a una reciente polémica con la diva del pop: Britney Spears.

Fue en un bar de las Vegas donde sucedió el incidente. La reconocida artista acusó un golpe por parte de la seguridad de Wemby tras una confusión por la que aún no recibe disculpas.

“Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, contó la cantante en su cuenta de Instagram.

“Luego de eso su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a la multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara”, declaró la princesa del pop.

Wembanyama respondió a la acusación y aseguró que Britney lo agarró por detrás, lo que causó el actuar inmediato del guardia más cercano. Sin embargo, la reacción fue exagerada y la famosa se llevó una cachetada en la cara.

“Estoy al tanto de la declaración del jugador donde menciona que lo agarré por detrás, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. Tampoco creo que esto sea un asunto de risa. Ver al jugador sonreír fue cruel y desmoralizador porque mido 1,63 y él 2,26″, continuó Britney.

El incidente se hizo viral rápidamente y causó el desprecio de los millones de fans de Britney para el nuevo jugador de la NBA. Lo que más molestó a los fanáticos fue la actitud del joven basquetbolista después de lo sucedido, quien ni siquiera pidió perdón.

“No he recibido disculpas públicas del jugador, su equipo de seguridad o su equipo, pero aún así espero que lo hagan”, finalizó.