Zverev elogia a Tabilo tras eliminarlo en Roma: "Por él no he jugado bien"

El alemán Alexander Zverev, número cinco del ranking ATP necesitó de dos horas y 17 minutos para eliminar al chileno Alejandro Tabilo, y así meterse en la Final del Masters 1000 de Roma. Un triunfo especial para el europeo, pues vino desde atrás.

Luego de caer categóricamente en la primera manga por 1-6, el germano fue capaz de sobreponerse y poner en juego al nacido en Canadá, llevándose el segundo set en tiebreak por 7-6 (4) y en la instancia decisiva, lograr dos quiebres de servicio para llevarse el encuentro por 6-2.

Tras el encuentro, se le preguntó a Zverev por el encuentro y las razones por las que fue de menos a más, a lo que respondió apuntando al nivel que exhibió Tabilo en el certamen, donde fue capaz de dejar en el camino al número uno del mundo, Novak Djokovic.

El elogio de Zverev para Tabilo

“No he jugado bien, pero él ha sido la razón por la que no he jugado bien. Salió a la pista golpeando extremadamente fuerte y jugando muy agresivo. No me dejaba jugar. Tengo que darle todo el crédito por no dejarme sacar mi juego“, aseguró Sasha.

En esa línea, Zverev agrega sobre Tabilo que “no es fácil jugar agresivo contra un rival que intenta atacar cada golpe. En el primer set apenas toqué la pelota. Para jugar agresivo necesitas algo de ritmo y no lo tuve hoy. Al final, a veces también se trata de encontrar soluciones y hoy la encontré“.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.