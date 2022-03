Este domingo se llevará a cabo la segunda jornada de WrestleMania 38. El máximo evento de la lucha libre norteamericana nos deleitará con dos noches imperdibles desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Mientras el sábado veremos grandes combates como el de Charlotte Flair contra Ronda Rousey en el evento central y el aclamado regreso de Stone Cold Steve Austin al ring para participar en el especial KO Show de Kevin Owens, el domingo será el turno de otra gran jornada donde veremos en total siete combates, tres de ellos por diferentes títulos de la mayor empresa de entretenimiento deportivo en el mundo.

Sin duda la lucha que se robará todas las miradas será el enfrentamiento estelar entre Roman Reings y Brock Lesnar, ambos campeones máximos de la WWE pondrán en juego sus títulos en un enfrentamiento que promete calidad y potencia sobre el cuadrilátero.

Además, veremos otros combates como el de AJ Styles contra Edge y la pelea por el campeonato femenino en pareja de la WWE, que actualmente están en manos de Carmella y Queen Zelina.

Revisa a continuación, la cartelera de la segunda jornada de WrestleMania 38.

Cartelera WrestleMania 38: Noche 2

Campeonato Universal y Campeonato de la WWE: Roman Reigns (c-U) con Paul Heyman vs Brock Lesnar (c-WWE)

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Carmella y Queen Zelina (c) vs Sasha Banks y Naomi vs Rhea Ripley y Liv Morgan vs Natalya y Shayna Baszler

Pat McAfee vs Austin Theory (con Vince McMahon)

Anything Goes Match: Sami Zayn vs Johnny Knoxville

AJ Styles vs Edge

Campeonato en Parejas de Raw: RK-Bro (Randy Orton & Riddle) (c) vs The Street Profits vs Alpha Academy (Chad Gable & Otis)

Bobby Lashley con MVP vs Omos

Día y hora: ¿Cuándo se realizará la segunda noche de WrestleMania 38?

La noche 2 de WrestleMania 38 se realizará este domingo 3 de abril a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV la segunda noche de WrestleMania 38?

WrestleMania 38 será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo WrestleMania 38?

Para ver en vivo WrestleMania 38 por streaming podrás hacerlo en WWE Network.