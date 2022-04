Este sábado se dará inicio a la primera noche de WrestleMania 38. El mayor evento del año de la WWE tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y nos deleitará con dos grandes jornadas con lo mejor del wrestling mundial.

La primera noche cerrará con un enfrentamiento espectacular entre Charlotte Flair y Ronda Rousey por el campeonato Femenino de SmackDown, duelo que promete entre dos de las mejores atletas de la empresa de Vince McMahon. No obstante, la primera noche se la tomarán las mujeres y el otro título femenil de Raw también estará en juego, con Becky Lynch -actual campeona-, quien deberá enfrentarse en la co-estelar ante Bianca Belair.

No obstante, esto no se detiene ahí y uno de los regresos más esperados por los fanáticos de la WWE se dará este sábado. Stone Cold Steve Austin volverá al cuadrilátero, aunque no para luchar precisamente. La “serpiente cascabel” será el invitado del “KO Show”, programa conducido por Kevin Owens, que más de alguna sorpresa nos traerá.

Revisa a continuación, la cartelera completa del primer día de WrestleMania 38.

Cartelera WrestleMania 38: Noche 1

Campeonato Femenino de SmackDown: Charlotte Flair (c) vs Ronda Rousey

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs Bianca Belair

Rey Mysterio & Dominik Mysterio vs The Miz y Logan Paul

Drew McIntyre vs Happy Corbin (con Madcap Moss)

(con Madcap Moss) Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (c) vs Shinsuke Nakamura y Rick Boogs

The New Day vs Sheamus y Ridge Holland (con Butch)

(con Butch) Seth "Freakin" Rollins vs Luchador por confirmar*

KO Show con Kevin Owens y Stone Cold Steve Austin.

*Se conocerá el día del evento.

Cartelera sujeta a cambios.

Día y hora: ¿Cuándo se realizará la primera noche de WrestleMania 38?

La noche 1 de WrestleMania 38 se realizará este sábado 2 de abril a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a la primera noche de WrestleMania 38?

WrestleMania 38 será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo WrestleMania 38?

Para ver en vivo WrestleMania 38 por streaming podrás hacerlo en WWE Network.