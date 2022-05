El PGA Tour vuelve a Estados Unidos esta semana, tras el México Open realizado la semana pasada y que terminó ganando el español Jon Rahm. Ahora llega el turno del Wells Fargo Championship, que se realizará por primera vez en el TPC Potomac at Avenel Farm, de Meryland.

Será la primera vez que el torneo se realice en este campo de golf. Previamente se hizo en el Quail Hollow Club de North Carolina y en el Eagle Point Golf Club de Wilmington. El campeón defensor es Rory McIlroy (7°), quien volverá a estar presente en esta edición, siendo el golfista de mejor ránking del certamen.

Además de él estarán presentes destacados exponentes como el mexicano Abraham Ancer (20°), Tony Finau (18°) y Sergio García (47°). Todos, en búsqueda de los 9 millones de dolares en premios que reparte el torneo.

Por el lado de los chilenos, no estarán presentes ni Joaquín Niemann ni Mito Pereira. Este último sigue recuperándose de la lesión en la espalda que lo hizo retirarse del Zurich Classic of New Orleans hace dos semanas.

Día y hora: ¿Cuándo empieza el Wells Fargo Championship?

El Wells Fargo Championship empieza este jueves 5 de mayo a las 14:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Dónde ver por TV en vivo el Wells Fargo Championship?

El Wells Fargo Champioship será transmitido en vivo por ESPN 3, en las siguientes señales según tu cableoperador.

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite en vivo por streaming el Wells Fargo Championship?

Si quieres ver el Wells Fargo Championship en vivo por streaming, puedes hacerlo a través de STAR+.