WWE Survivor Series 2020 | Ver EN VIVO por TV y ONLINE la despedida de los rings del Undertaker

Este domingo 22 de noviembre se realizará Survivor Series de la WWE, con entretenidas e imperdible luchas y un homenaje especial a una de las máximas figuras de la lucha libre en el mundo, el Undertaker.



El evento está programado para iniciar alrededor de las 21:00 horas de Chile en el Amway Center en Orlando, Florida. Contará nuevamente con público virtual a través del ThunderDome y nos traerá una nueva edición de las tan esperadas luchas de marcas entre Raw y SmackDown.



Survivor Series será especial este año ya que se celebrarán los 30 años de trayectoria del Undertaker, un ídolo para muchos fanáticos de la World Wrestling Entertainment y de la lucha libre en general. El hombre muerto será homenajeado y se espera que sea su retiro del ring. RedGol en exclusiva pudo conversar con el Enterrador y puedes a ver la entrevista aquí.



En lo que respecta a las luchas, se espera un total de seis combates con representantes de Raw y SmackDown. Siendo una de las más importantes las tradicionales Survivor Series match masculina y femenina.



Entre los enfrentamientos que veremos en el show estará la lucha entre los campeones de mitad de cartelera entre Bobby Lashley y Sami Zayn. Además de los encuentros en parejas entre los campeones de Raw "The New Day" y "The Street Profits" representantes de SmackDown.



Otra de las luchas programadas para el evento del día domingo es el combate interpromocional de las campeonas del título femenino entre Asuka (Raw) y Sasha Banks (SmackDown). Para el evento principal se espera la pelea entre el Campeón de la WWE de la marca Raw, Drew McIntyre y Roman Reigns, campeón Universal representante de la marca SmackDown.



Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora es Survivor Series?



Survivor Series será este domingo 22 de noviembre y el show central comenzará a las 21:00 hrs de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo Survivor Series?



Survivor Series será transmitido por Fox Sports 1 y Fox Action, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Survivor Series?



Si buscas un link para ver en vivo Survivor Series, podrás hacerlo en Fox Play y en WWE Network.