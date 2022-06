Uno de los eventos que tiene enloquecidos a los fanáticos del streaming es la Velada del año 2 de Ibai Llanos, anunciada por el popular personaje español que es uno de los líderes de las transmisiones online en el mundo.

Este evento consiste en que distintos streamers se enfrentarán en peleas de boxeo, hecho que vivirá su segunda jornada. La primera realizada en mayo de 2021, reunió a millones de seguidores alrededor del mundo atentos los combates de los creadores de contenido digital, por lo cual las expectativas son muy altas para esta nueva velada.

La Velada del año 2 de Ibai Llanos se realizará en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona y también contará con la organización de Reven, famoso youtuber y del boxeador Sandor Martin, quien fue europeo de peso superligero.

El evento contará con cinco peleas estelares, las cuales serán protagonizadas por Carola vs Spursito, Momo vs Viruzz, Ari Gameplays vs Paracetamor, Luzu vs Lolito y David Bustamante vs Mr. Jagger. La reunión de los streamers además contará con venta de entradas para ver los combates en vivo y en directo y con alfombra roja, por lo que se espera un acontecimiento de primer nivel en Barcelona.

Día y hora: ¿Cuándo es la Velada del año 2 de Ibai Llanos?

Este evento se realizará este sábado 25 de junio a partir de las 11:30 horas de Chile.

TV y online: ¿En qué canal ver en vivo por televisión o streaming la Velada del año 2 de Ibai Llanos?

Los enfrentamientos de streamers se podrán ver a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.