Este sábado 12 de marzo se vivirá una noche estelar de artes marciales mixtas por la Ultimate Fighting Championship en Las Vegas, Nevada. La pelea estelar de la UFC Vegas 50 será protagonizada por peleadores de la categoría de peso semipesado. En una parte del octágono estará Thiago Santos mientras que al frente se encontrará Magomed Ankalaev.

Thiago Santos (22-9-0), se encuentra en el 5° lugar de las 205 libras , anteriormente se ha subido al octágono a disputar por el cinturón con el excampeón Jon Jones. El brasileño tiene un gran nivel en suelo, aunque sus puños han noqueado al menos 15 contrincantes en su carrera profesional.

Mientras que el ruso Magomed Ankalaev (16-1-0) está un lugar más abajo, es decir en el sexto puesto del ranking de la categoría de semipesados. Sin embargo, viene de ganar sus últimos siete combates y cuatro por nocout.

Por otra parte, el combate coestelar contará con la presencia del número 10 de la categoría del peso gallo, Marlon Moraes, frente a Song Yadong del número 14 de la misma categoría.

Cartelera Estelares

- Thiago Santos VS Magomed Ankalaev

- Marlon Moraes VS Song Yadong

- Alex Cáceres VS Sodiq Yusuff

- Karl Roberson VS Khalil Rountree

- Drew Dober VS Terrance McKinney

- Alex Pereira VS Bruno Silva

Cartelera Preliminares en el Día

- AJ Fletcher VS Matthew Semelsberger

- JJ Aldrich VS Gillian Robertson

- Javid Basharat VS Trevin Jones

- Damon Jackson VS Kamuela Kirk

- Miranda Maverick VS Sabina Mazo

- Cody Brundage VS Dalcha Lungiambula

- Guido Cannetti VS Kris Moutinho

- Azamat Murzakanov VS Tafon Nchukwi

DÍA Y HORA: ¿Cuándo es la pelea de Santos vs Ankalaev por la UFC Fight Night 50?

La UFC Fight Night 50 es este día sábado 12 de marzo a partir de las 18:00 horas en Chile con las peleas preliminares, mientras que las peleas estelares comenzarán a partir de las 21:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal VER EN VIVO por TV UFC 50: Santos vs Ankalaev?

El UFC Fight Night 50 será transmitido a través de Fox Sports 1, a continuación te dejamos lo siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming EN VIVO UFC 50: Santos vs Ankalaev?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.