Floyd Mayweather le cae con todo a Conor McGregor tras ser noqueado en el UFC 257: "No gana ni en su propio deporte"

Conor McGregor tuvo un regreso para el olvido a la UFC. El peleador irlandés, ex doblecampeón de la compañía y que no se subía al octágono desde su pelea con Donald Cerrone, volvió tras un año pero terminó noqueado por primera vez en su carrera por Dustin Poirier.

La revancha entre ambos en el UFC 257 no dejó a nadie indiferente, no solo porque Notorious sigue dejando dudas de su nivel, sino porque uno de sus enemigos más reconocidos lo hizo pedazos a más no poder.

Floyd Mayweather sacó la voz tras la derrota de McGregor y le cayó con todo, asegurando que nunca estará a su altura. "Mi opinión es que el mundo sabe que Con-Artist McLoser puede robarme todo y ser amado, pero me odian. Eso les permite a todos saber que el racismo todavía existe. Solo sé que ese vagabundo nunca será yo ni estará a mi nivel".

Dustin Poirier noqueó a Conor McGregor por primera vez en su carrera. Foto: UFC

Pero la leyenda del boxeo no se detuvo ahí y lo remató en el piso. "Simplemente estoy construido de manera diferente, mi mentalidad está en otro planeta, mis habilidades son insuperables, soy un ganador nato y sí, hablo un montón de basura, ¡pero cada vez lo respaldo! Eso es lo que odian".

Finalmente Mayweather aseguró que un posible regreso de McGregor al boxeo sería una locura. "Conor ni siquiera puede ganar en su propio deporte, pero habla de volver al boxeo para pelear contra Pacquiao. Nadie quiere ver eso, es como si mis sobras comieran mis sobras".

Por ahora, el irlandés no dio luces de lo que quiera para su próximo combate. Sin embargo, dado su nivel y los resultados en el último tiempo, lo más seguro es que ahora la compañía comience a trabajar en la trilogía con Nate Díaz.