160 países, incluido Chile, participarán de la corrida benéfica donde no existe una meta y la participación se acaba cuando un auto virtual "te alcanza", trackeado por la aplicación oficial del evento.

Todo lo que tienes que saber para la versión 2023 de Wings For Life World Run

Este domingo 7 de mayo se vive una nueva edición de la carrera Wings For Life, una instancia benéfica de las más grandes del mundo donde cientos de países se suman para ayudar a las investigaciones que buscan encontrar una cura a las lesiones de médula espinal. Chile también forma parte del extenso listado de lugares que tendrá una versión de esta corrida.

Wings For Life World Run es una carrera benéfica que está impulsada por la fundación Wings For Life, que desde el año 2014 invita a correr por quienes no pueden hacerlo. Desde sus inicios, el evento ha recaudado más de 30 millones de euros, los cuales se destinan a diversas investigaciones que buscan ayudar a más de 250.000 personas al año que sufren de lesiones a la médula espinal.

La carrera se corre en más de 160 países, inclulyendo a Chile, a través de dos formatos: presencial o vía aplicación. La versión 2023 de Chile será mediante la app del evento, donde con tu celular podrás correr desde donde quieras y donde te encuentres, ya que trackeará la carrera mediante GPS.

La cita con Wings For Life World Run será este domingo 7 de abril a las 7:00 de la mañana. La largada se produce exactamente en el mismo instante en todo el mundo, por lo que cada ciudad participante tiene su propio horario de corrida. Luego de 30 minutos de iniciada la largada, un "Chaser Car" o auto virtual comienza a "perseguirte" por lo que la corrida finaliza una vez que te alcance.

Wings For Life World Run, a diferencia de otras competencias, es para todo tipo de corredores, desde principiantes hasta experimentados. Puedes correr a tu ritmo y por el tiempo que quieras porque no habrá una meta física, puesto que termina cuando el auto te alcance con un aviso mediante la misma aplicación.

Aún hay tiempo para inscribirte en la carrera, debes hacerlo en el siguiente link y también aportas en la búsqueda de la cura a las lesiones de médula espinal en el mundo.