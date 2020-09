La nueva pelota "Anti Nadal" que desata controversia en Roland Garros

Decir Roland Garros es decir Rafael Nadal. El tenista español ha ganado en 12 oportunidades el Grand Slam francés, y este domingo arranca una nueva versión, donde el zurdo nuevamente es el máximo candidato a la corona.

El de Manacor deberá adaptarse a las nuevas condiciones del ahora último Grand Slam del año, que aparte de cambiar de fecha por el coronavirus, modificó algo vital en el desarrollo del juego: las pelotas.

El torneo parisino terminó con su casi eterno vínculo con la marca francesa Babolat, y desde 2020 Wilson será la compañía que entreguen el útil para que se desarrolle el campeonato, pelotas que ya debutaron en las clasificaciones.

Pero, ¿por qué les dicen pelotas Anti Nadal? Lo que sucede es que según señalan los especialistas, la nueva bola ayuda a los tenistas que desarollan un juego más plano, lo que lleva a que pase más cerca de la red cuando cruza al otro extremo.

La nueva pelota Wilson ya debutó en Roland Garros

La pelota antigua picaba mucho más alto, lo que ayudaba al juego de Nadal, y ahora será totalmente diferente, situación que analiza el ex tenista argentino Javier Frana.

"La pelota, a mí personalmente, me da la sensación, no es muy saltarina, es dura y no es muy viva. Siento que cuando le pegan muy fuerte a la pelota, ésta se muere o se frena un poco en el aire, no sale muy fuerte, y luego cuando bota, la pelota coge velocidad. Va a ser muy difícil hacerla saltar tras bote. Me intriga saber si a Nadal le va a parecer una bola cómoda, en principio no parece fácil hacerla saltar mucho", dijo el comentarista y también entrenador a Punto de Break.

Los cambios ya se pueden ver en los partidos de las clasificaciones, y Nadal ya está entrenando con la nueva pelota, para adaptarse y buscar su título número 13 en Roland Garros.