Novak Djokovic puso en duda su participación en el Abierto de Australia debido a las restricciones del gobierno de Victoria, que obligaría a los tenistas a vacunarse para poder participar.

"La verdad es que no sé si jugaré en el Open de Australia, la situación no es nada buena. Tomaremos la decisión final en dos o tres semanas. Es una situación difícil, no sé cuántos jugadores viajarán a Melbourne esta vez", afirmó el tenista serbio.

"Me parece increíble que la sociedad te juzgue en base a una vacuna. No quiero participar en una guerra que están fomentando los medios. Por eso no revelaré si estoy vacunado o no", añadió.

Este martes el jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews, señaló que no habrá excepciones para ninguno de los deportistas que viajen al Grand Slam que se juega a partir del 17 de enero de 2022.

"No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento", informó Andrews.

Finalmente, sobre las declaraciones de Djokovic, Andrews fue contundente: "Al virus no le importa la clasificación o cuantos Grand Slam has ganado. Es irrelevante".

Djokovic jugará el Masters 1.000 de París, las Nitto ATP Finals en Turín y cerrará el año con las finales de la Copa Davis.