Para los fanáticos del boxeo mundial, decir Saúl "Canelo" Álvarez es sinónimo de talento y ya figurar como una leyenda en cuanto a la actividad. De cara a su próximo encuentro, se medirá ante el estadounidense Caleb Plant, otro rival de peso que también mete miedo en la previa.

El duelo será válido por coronar al Campeón Indiscutido de Peso Supermediano. "Canelo" llega como campeón de la Asociación (AMB), el Consejo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Por su parte, Plant ostenta el oro de la Federación Internacional (FIB).

Ambos púgilistas llegan respaldados de importantes batallas y acaparan todas las miradas de cara al duelo en Las Vegas, Nevada. Esto, con la idea de unificar los títulos y convertirse en el primer campeón indiscutido de su categoría.

Y los peleadores no se guardaron nada en la previa, ya que en el careo realizado en el MGM Grand Hotel de Las Vegas, rápidamente demostraron sus pergaminos incluso llegando a los golpes y siendo separados por personal de seguridad, donde Plant terminó con un corte en su pómulo izquierdo.

Al respecto, el azteca fue claro en aclarar el por qué de sus golpes al señalar que “a mí me puede decir lo que quiera (Plant), pero a mi madre no la mete aquí. Él fue el primero que tiró un golpe y yo solo hago lo que sé hacer. Solo quiero noquear a este tipo, dejémoslo en ocho rounds”.

Por su parte, el poderoso norteamericano también encendió la pelea en la previa, argumentando que "no necesitas la fama ni toda la tecnología, solo necesitas mente y corazón. Yo voy a ganar y si ustedes no me creen, puede haber muchas palabras y mucha basura. Yo no necesito que crean en mí, pero se los voy a demostrar".



¿Cuándo es la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez vs Caleb Plant?



La velada en que enfrentarán el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez contra el estadounidense Caleb Plant, por el Campeonato Indiscutido de Peso Supermediano, será el próximo 6 de noviembre.

La pelea se realizará en el MGM Grand de Las Vegas, donde los peleadores ya realizaron el careo que terminó con ambos golpeándose.