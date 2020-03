Roberto Bautista hace añicos a Roland Garros: "No me importa para nada cuando se disputará"

El mundo está con la cabeza puesta en combatir al coronavirus, pandemia que por ahora no tiene solución y que atormenta a todo el planeta, por ende, la mayoría de las actividades están suspendidas.

Una de ellas es el tenis, que está congelado hasta junio, por ahora, lo que provocó que el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, cambiara de forma arbitraria su fecha de realización para fines de septiembre e inicios de octubre, lo que provocó la critica masiva en el deporte blanco.

Uno de los más molestos es el español Roberto Bautista Agut (12º de la ATP), quien declaró que "no me ha parecido bien que Roland Garros haya tomado esa decisión sin contar con la opinión de los otros torneos y de los jugadores. A mí no me importa para nada cuando se disputará, simplemente ha emitido un comunicado en una fecha que no tenía que hacerlo. En estos momentos hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ya sea porque están contagiados o porque tiene familia que sí están infectadas. El tenis ahora es secundario".

Sobre la detención del circuito, el actual campeón de la Copa Davis agregó que "se ha puesto de fecha para junio, pero no es definitivo. Hay que esperar a que todo se normalice y una vez que eso ocurra, entonces habría que haber un pequeño tiempo para ponerse en forma, entrenar y ya luego retomar el calendario con la disputa de los torneos".

Por último, mandó un mensaje para combatir el coronavirus: "esperemos que este brote se supere con facilidad, que haya el mínimo de muertes y que pronto podamos volver a la normalidad. El tenis en estos momentos como el resto de deportes es secundario. Lo importante son las personas. Ya habrá otras maneras de ponerse en forma y de reanudar el calendario lo más cómodo posible".