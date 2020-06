Rafael Nadal pone condiciones para jugar en Roland Garros: "Si se puede competir con seguridad, con las mismas posibilidades para todos, allí estaré"

El tenis aún no regresa desde la suspensión del circuito por el coronavirus, y no hay fecha clara para su retorno, y pese a todo ello, Roland Garros está agendado para arrancar el 20 de septiembre.

El certamen galo cambió de fecha sin preguntarle a nadie, lo que generó una fuerte polémica en la ATP, pero aún no se sabe si se podrá desarrollar o no.

El jugador más destacado de la historia en el torneo es Rafael Nadal, ganador en 12 ocasiones del Grand Slam que se juega sobre arcilla, quien habló de la opción de participar en el evento, si es que se hace.

"Yo no miro al futuro de una manera profesional sino de una forma médica para preservar la salud de todos los trabajadores de los torneos, de los trabajadores de la ATP y de todos los jugadores. Veo una situación incierta, complicada, pero las cosas nunca sabes cómo evolucionan", dijo el zurdo a France TV Sport.

"Si se puede competir con seguridad, con las mismas posibilidades para todos, porque venimos de diferentes lugares del mundo, y todos pueden participar, allí estaré. Pero hoy hay que ir con precaución y responsabilidad para tomar las decisiones adecuadas para garantizar la salud de todos los que componemos el mundo del tenis", agregó.

Rafael Nadal y una imagen que quizá no se repita. Roland Garros con público - Getty

Por último, Nadal habló de la opción de que el tenis se juegue sin público en las tribunas: "es posible. El fútbol se está jugando a puerta cerrada. Pero si me preguntas que si me agrada, la respuesta es no. Nada puede reemplazar la presencia del público y la energía que genera".