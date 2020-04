Nick Kyrgios acusa falta de “empatía” de Dominic Thiem al no querer ayudar a sus compañeros de actividad

Continúan los coletazos por los dichos de Dominic Thiem, pupilo de Nicolás Massú, quien afirmó en una entrevista que “no veo por qué debería darle dinero a este tipo de jugadores”, refiriéndose a los tenistas que tienen peor ránking ATP.

Ante esa situación salió el polémico compañero de actividad, Nick Kyrgios, quien se lanzó en picada contra él y cuestionó duramente sus dichos apelando a que aún no entiende la compleja situación sanitaria que se está viviendo en todo el planeta.

“Dominic todavía no entiende nada de lo que estamos viviendo, no se da cuenta de que a los mejores se nos paga demasiado mientras que muchísimos otros no tienen dinero suficiente para seguir activos”, partió mencionando.

En la misma línea, complementó que “esto se basa, simplemente, en tener empatía hacia los demás y ayudar en una situación crítica. Da absolutamente igual que sean o no profesionales, como según él dice”, sentenció el australiano.