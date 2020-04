Luchador de la UFC conmueve al relatar pelea con un asaltante: “Entré listo para morir”

Los luchadores de MMA, generalmente, tienen algún combate que recuerdan por lo bravo o lo significativo. Pero Anthony Smith, al ser consultado por ESPN, se fue a un ámbito sorprendente y totalmente fuera del octágono.

Y es que el semipesado recordó cuando un asaltante se metió a su casa en la noche y tuvo que reducirlo como pudo, con toda su familia dentro de la morada.

“Ningún humano normal es capaz de pelear así. De ninguna manera soy el tipo más malo del planeta, pero este era un hombre normal y me costó mucho tratar con él. No sabía lo que tenía. Por lo general, las personas no ingresan a su casa en medio de la noche por buenas razones. Esperaba escuchar un disparo o que me apuñalara”, relató.

“Recibió todo lo que le di. Cada golpe, cada rodilla, cada codo. Recibió cada uno de ellos y siguió luchando contra mí. No miento cuando digo que fue una de las peleas más duras que he tenido en toda mi vida”, abundó.

Smith ante Jon Jones por el título semipesado de UFC. (Foto: Getty Images)

Pero no se quedó ahí. “Entré en esa pelea listo para morir. Nadie inteligente irrumpe en una casa desarmado en medio de la noche… cuando entran por la noche, es para lastimar a la gente. Siempre piensas que eres tan rudo. Simplemente no me sentía como uno. Me sentía… insuficiente un poco. No sabía que era posible estar tan aterrorizado”, continuó. Finalmente, Smith logró reducir al delincuente amenazándolo con un cuchillo de cocina.

Smith tiene un derrotero de 33 victorias y 14 caídas, siendo su última actuación un triunfo ante Alexander Gustafsson de visitante, en Suecia. Antes cayó con el mítico Jon Jones en marzo de 2019 por el cinturón semipesado de UFC.