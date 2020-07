Lebron James no olvida a Kobe Bryant: "No hay día que pase que no piense en él"

Lebron James y los Angeles Lakers están enfocados en el retorno de la NBA este próximo 30 de julio en Orlando, Florida, pero en medio de todo el ajetreo, el afamado alero se dio el tiempo de recordar a Kobe Bryant, su amigo y colega que murió de forma trágica en enero de este año.

En medio de una rueda de prensa en la burbuja de Disney World, Lebron James reveló que no ha olvidado a su amigo, y que a diario lo tiene presente en sus pensamientos:

"No hay un día que pase que no piense en él", comentó The Chosen One.