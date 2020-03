La postura chilena por los Juegos Olímpicos: "Espero que el sentido común le ganen a los intereses económicos"

Uno de los eventos que está en incertidumbre por el coronavirus son los Juegos Olímpicos, porque no se sabe qué pasará con el evento a realizarse en Tokio.

La postura chilena es clara, y la dio a conocer la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien fue enfática en señalar que el sentido cumún tiene que primar.

"Espero que el sentido común, la responsabilidad, y la protección de la salud de los deportistas y el respetar el principio de justicia deportiva le ganen a los intereses económicos o los derechos de televisión", señaló la secretaria de estado.

Pero no se quedó ahí, porque agregó que "para respetar el sentido de la historia de los Juegos Olímpicos, es de toda lógica que los organizadores y el Comité Olímpico Internacional, por lo menos, posterguen la fecha de Tokio 2020. No están dadas las condiciones para que los deportistas y miles de espectadores y turistas que movilizan los Juegos Olímpicos asistan con seguridad de no contraer el virus o arriesgar la salud".

Por último, Pérez que los Juegos sean parejos para todos, por ende agrega que para los atletas de los países más complicados con el COVID-19 no será así.

"¿Cómo van a competir en igualdad de condiciones los atletas de países como Italia, España, China o Alemania? Es imposible que esos deportistas entrenen con normalidad y viajen a competir a Tokio. Lo mismo pasará con muchos atletas de países del hemisferio sur, incluidos nuestros queridos deportistas del Team Chile y el Team Para Chile; dado que está comenzando el otoño y todos sabemos que acercándose el invierno y, por consiguiente, las bajas temperaturas, el riesgo de contagio es mayor", analizó.