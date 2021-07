Kristel Köbrich tiene una destacada actuación en su quinta participación en los Juegos Olímpicos

Una notable presentación tuvo la nadadora nacional Kristel Köbrich, quien terminó decimocuarta en la clasificación general de la prueba 1.500 metros libres de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competencia que por primera vez corría.

En su quinta presencia en una cita de los cinco anillos, la experimentada deportista chilena culminó en el sexto lugar su serie, la más rápida de las clasificatorias, con un tiempo de 16’ 09’’.09.

La serie clasificatoria donde estuvo la nadadora nacional fue tan competitiva donde la ganadora, la estadounidense Kathleen Ledecky, estableció un nuevo récord olímpico con un tiempo de 15:35.35.

La chilena de 35 años no logró avanzar a la final de la competencia y tras su participación indicó que “llegué de la mejor manera que podía llegar, todo lo que hemos tenido no va a ser contado porque es una historia de nosotros, para la próxima quizás vamos a prepararlo distinto, no sé si habrá otra pandemia, pero nos lleva a analizarlo de otra manera".

"Con mi experiencia ayuda, pero son mis primeros Juegos Olímpicos en que hay una pandemia, estamos controlados, seguidos, analizados las 24 horas para ver si estamos bien, si no estamos contagiados. No podemos salirnos de la rutina y hay un desgaste en la cabeza que antes no existía y que estamos viviendo ahora", agregó.

Sobre su quinta experiencia en los JJOO indicó que "no lo veo como un proceso para ir cerrando, los veo como unos Juegos Olímpicos más, que podrían haber sido distintos. No puedo pedir más porque fueron unos juegos como para llegar, tan eternos se nos hizo largo, con tanta espera, no ansiedad de querer competir. sino decir qué falta".