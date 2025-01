Este fin de semana se realiza la versión 2025 del IRONMAN de Pucón, “La carrera más linda del mundo” que reúne tres disciplinas: nado, ciclismo y trote.

Y esta vez el triatlón tendrá un ingrediente especial, porque la chilena Kristel Köbrich estará presente junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Kristel Köbrich participará en el IRONMAN de Pucón 2025

La deportista chilena competirá en la posta mixta, junto al jefe de la cartera de deportes, y se medirá con 1,9 km de nado. Ojo, porque será su primera vez participando en el evento deportivo.

Köbrich conversó con LUN sobre esta experiencia: “Es algo totalmente nuevo, en un ambiente distinto a lo mío. Sé lo que significa para Chile, para Pucón y para todos los triatletas, así que estoy muy entusiasmada“.

ver también ¿Dónde ver el IRONMAN de Pucón 2025? Horario y transmisión

En cuanto a su preparación y cómo llega a esta competencia, la chilena responde: “Llego bien, participo en lo mío, en natación (1,9 km), no hago ciclismo ni trote. Hace mucho que no hago aguas abiertas, pero se complementa con lo que he hecho por mucho tiempo. Estoy muy contenta, con muchas ganas”.

¿Dónde ver el IRONMAN de Pucón 2025? Horario

La primera competencia del circuito de Ironman será este domingo 12 de enero, a partir de las 07:00 de la mañana. Instancia en la que más de 1.600 triatletas se adentrarán en las frías aguas del Lago Villarrica para comenzar con 1,9 kilómetros de natación.

Publicidad

Publicidad

Luego, continuarán con 90 kilómetros de ciclismo entre Pucón y Curarrehue, y finalizarán con una carrera de 21,1 kilómetros a través de Pucón y el sector de La Península.

La transmisión del triatlón en esta nueva edición 2025, se podrá ver por las pantallas de Chilevisión, que también tendrá opción online en chilevision.cl y en la App Mi CHV, que puedes descargar a través de iOS o Android, según el sistema operativo de tu celular.