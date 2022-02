Joaquín Niemann sigue como líder en el torneo de Tiger Woods y va por su segunda victoria en el PGA Tour

El mejor golfista chileno de todos los tiempos, Joaquín Niemann, lidera en The Genesis Invitational, un torneo donde el anfitrión es el mítico Tiger Woods, y hoy tiene la primera opción de conseguir su segundo triunfo en el PGA Tour, tras la victoria en el A Military Tribute at The Greenbrier, en 2019.