Gonzalo Egas: “La UFC es violencia pura, es contenida, acordada, pero es violencia y de la buena”

Solo quedan horas para que inicie el evento de la UFC 249, pues este sábado desde las 18:30 horas y por las pantallas de Fox Sports 1 y sus plataformas digitales, podrás vivir la acción pura de las artes marciales mixtas y que tendrá como pelea estelar a Tony Ferguson y Justin Gaethje.

En ese contexto, en RedGol ya vivimos la previa de este evento deportivo y, por lo mismo, conversamos con Gonzalo Egas, ex luchador e instructor de artes marciales mixtas sobre lo que se puede esperar con esta cartelera que contará con 12 encuentros.

“Uno ve la cartera de este UFC y es bastante engañosa. Hay algunos nombres en la cartera estelar que no los hubiese puesto ahí y algunas peleas en la cartelera preliminar que deberían estar en la estelar. Un ejemplo es Anthony Pettis, pero quizás es una estrategia de la compañía”, mencionó.

Sobre la pelea estelar del evento que tendrá a Ferguson contra Gaethje, mencionó que “me pasa algo particular con Ferguson, no me gusta su estilo de pelea, pero es muy bueno en todo lo que hace. Personalmente, no lo disfruto viendo, pero si me preguntan ¿quién ganará? Será Ferguson, pero si me preguntan ¿quién quiero que gane? Prefiero a Gaethje”.

Ahora, sobre la segunda pelea más importante de la noche que tendrá en juego el título mundial peso gallo, entre Henry Cejudo ante Dominick Cruz, señaló que “Cejudo me encanta, tiene un nivel espectacular, es velocísimo y yo voy por él en esa pelea. Para mí, él está un paso más arriba que Cruz”.

Al ser consultado si encuentra adecuado que se desarrolle este evento deportivo en medio de la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo, Egas es categórico: “para mí es muy pronto”.

“Estos tipos se van a agarrar a combos, patadas, codazos, rodillazos y eso es, no hay que ocupar eufemismos y decir: ‘esto es un deporte que acomete que no es violento’. Para mí esto es violencia pura, es contenida, es acordada, es bajo una norma y con todas las condiciones de seguridad, pero es violencia y violencia de la buena”, agregó.

“En realidad, al coronavirus le tienen poco miedo (los peleadores), los atletas están dispuestos a meterse al octagon y pelear. Le tienen más miedo a eso (pelear) que al coronavirus”, dijo.

En la misma línea, complementó que “espero que se cumplan todas las expectativas sanitarias y deportivas. Para mí, es pronto para un evento deportivo, pero si un país lo acepta a uno le queda acatar. Ojalá que no se contagie nada, que todo salga perfecto para que no digan que este no es un deporte o que no se tomaron los resguardos correctos. Espero que salga todo bien”.