Gael Monfils rompió en llanto tras caer en Australia y sumar un año sin ganar: "Quiero salir de esta pesadilla"

Gael Monfils cayó en la primera ronda del Abierto de Australia frente al finlandés Emil Ruusuvuori (86° ATP) por 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3, en un partido que duró más de tres horas y media, y que terminó por derrumbar el francés.

Con esta derrota, Monfils completó un año sin poder ganar en el Circuito ATP, lo que explica su llanto en conferencia de prensa tras el partido.

“Estoy tratando de encontrar confianza. Es difícil. Lo importante es encontrar ese pequeño truco que te hará ganar. Sí, quiero ganar. Estoy tratando de reconstruirme para poder ganar", dijo el 11° del mundo.

Luego, añadió visiblmente afectado: "Entreno, trato de crecer, pero es difícil sin confianza. Dirán que volví a perder, pero para mí es la primera derrota del año. Cada vez que llego aquí (frente a los medios), me siento juzgado. Ya estoy en el suelo, pido un poco de clemencia”.

Es un año sin ganar para el francés, aunque en ese período sólo jugó siete partidos, debido a la suspensión de varios torneos debido al coronavirus.

“Juego mal, no puedo sacar, no puedo hacer un golpe de derecha, cometo errores. Soy honesto en decirles que no tengo confianza. No me siento bien, se nota. No necesito decir más, eso demuestra que creo. No me siento bien porque no puedo hacer lo que quiero. No tengo confianza. Eso es lo que me hace sentir mal. Es visible, es frustrante. Lucho, trato de probar cosas pero no puedo hacerlo en absoluto”, lamentó Monfils.

Y finalizó: “Me gustaría levantarme y decirte que esta pesadilla se acabó, pero aquí estoy... ¿Por cuánto tiempo?”.