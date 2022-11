El Club de Golf Patagonia Virgin marcó, hace dos semanas, el inicio del clasificatorio al Astara Chile Classic, torneo del Korn Ferry Tour que se realizará en 2023. En el torneo disputado en Frutillar, el ganador fue Gustavo Silva, quien quedó en la cabeza de la tabla de esta competencia que entregará dos tickets al prestigioso torneo internacional de golf.

Este viernes se disputó la primera etapa del Abierto Prince of Wales Country Club 2022, segundo torneo de este camino clasificatorio.

Y Benjamín Alvarado alcanzó el liderato, con -8, gracias a los birdies en los hoyos 1, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17 y 18, y solo un bogey: en el 13. “He estado practicando mucho en los últimos días, haciendo algunos cambios en el swing. Ayer (jueves), jugando el Pro-Am no me sentí muy bien, así que fue bueno sentirse más cómodo hoy día, y bueno… Apuntando muchos fairways, muchos greenes, cerca de los hoyos, y muy bien el putt, así que fue una ronda muy sólida, que espero volver a hacerla mañana”, explicó Alvarado.

Y apuntó directo al Astara Chile Classic. “Ese es el objetivo, pasé más de seis meses sin jugar golf, trabajando, y cuando supe que el Korn Ferry Tour volvía a Chile se me prendió una llamita dentro del corazón”, detalló.

Luego aparecen Agustín Errázuriz y Nicolás Geyger, con -7; Benjamín Saiz-Wenz, con -6; Gustavo Silva, Matías Domínguez y Juan Cerda, con -5.

La segunda ronda se disputa en esta jornada.

El clasificatorio tendrá otras cuatro fechas: otra en noviembre (el Abierto Club de Golf Los Leones); dos en enero (el Abierto Club Rocas de Santo Domingo y el Abierto Club de Golf Granadilla); y el cierre en febrero (el Abierto Club La Serena Golf, fecha con puntaje doble).

¿Qué es el Astara Chile Classic?

El Astara Chile Classic es un torneo profesional de golf que pertenece al Korn Ferry Tour y que disputará su quinta versión entre el 27 de marzo y el 2 de abril en el Prince of Wales Country Club de Santiago.

Este es el evento deportivo con la mayor bolsa de premios en la historia del país: un millón de dólares. La competencia, en la que participan 156 jugadores, entrega puntaje para el ranking mundial y para la clasificación para los Juegos Olímpicos.