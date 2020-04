El día en que Gonzalo Lama "quería matar" a su rival en cancha: "Un serbio me empezó a imitar y me volvió loco, me tiré encima y le di manotazos"

Justo cuando Gonzalo Lama estaba bien físicamente, se tuvo que detener el circuito profesional, el cual no tiene fecha de regreso clara aún.

El tenista chileno, cuyo mejor ránking fue 160º del mundo, conversó con RedGol a través de Instagram Live, y recordó sabrosas historias de su carrera.

El León recordó un partido que lo sacó de sus casillas, porque un rival serbio, del cual no recordaba el nombre, provocó que mostrara toda su furia luego de que lo molestara todo el partido.

"Yo nunca tengo problemas con nadie, porque sólo soy expresivo para jugar y son cosas para mí, para motivarme, pero me vuelvo loco cuando me hacen algo", dijo a nuestro medio.

"Me acuerdo de una en especial, en un challenger en Italia, yo estaba jugando contra un serbio… ellos gritan en ruso, no sé qué idioma hablan, en serbio o en croata, no cacho… Y yo decía, “dale”, “vamos”, y este tipo cuando empezó a cachar que le estaba ganando y me empezó a decir “dale, vamos”, a imitarme, hablando en español, y cada vez era más fuerte", recordó.

Gonzalo Lama, posteriormente, detalló su momento exacto de furia en el circuito: "Luego yo le digo en un cambio de lado, ‘hueón porque no hablai en tu idioma’, en inglés, y me dijo que él estaba haciendo lo suyo, yo le dije que no me metía con su idioma. Bueno, le pregunté si quería decirme algo con eso, y me dijo nada… siguió, siguió y siguió y me termina ganando, 7-5 el tercer set. Termina el partido y grita un 'vamos', así pero monumental, así como gritando un gol. Ahí yo me volví loco, me tiré encima, nos tuvo que separar el árbitro, le tiré un par de manotazos y el árbitro general justo era argentino, me sacó y me dice ‘ándate porque con esto te puedo suspender del circuito por un tiempo’, y yo le hice caso, pero le decía que lo quería matar porque es un idiota".

La situación no le salió gratis al jugador de raíces palestinas. "Me pusieron una multa, el árbitro general me dijo que iba a maquillar lo más posible la historia, pero te tengo que multar. Y me pusieron un castigo económico", cerró.

