The Washington Post publicó una columna en la que se cuestiona la decisión de Joaquín Niemann de cambiar el PGA Tour por la LIV Series. Pone como ejemplo a Justin Rose, quien dice que le interesa más la gloria que el dinero.

Este martes The Washington Post publica una columna firmada por Doug Ferguson, quien critica al golfista chileno, Joaquín Niemann, por cambiar el PGA Tour por la LIV Series de fondos árabes.

Para sustentar sus cuestionamientos compara al deportista nacional con el golfista británico, Justin Rose, de 42 años, quien recientemente ganó un torneo del PGA.

"Niemann ganó hace un año inspirado por la alegría de ganar en el PGA Tour en un campo lleno de historia", recuerda el columnista y añade una cita del chileno cuando ganó el Genesesi Invitational en 2022: “Ganar un evento del PGA Tour, obtener un trofeo, tener a Tiger allí, toda la historia detrás de eso, no hay nada que pueda competir con esto”.

"Niemann tenía 23 años. Fue su segunda victoria, llevándolo al No. 20 del mundo. Había compartido conversaciones privadas a principios de semana sobre la tentación de LIV Golf, financiado por Arabia Saudita, aún más rumor que realidad en ese momento", continúa.

"El chileno habló con tanta pasión sobre su deseo de vencer a los mejores en el mundo. Seis meses después, el atractivo de las riquezas garantizadas superó la victoria en Riviera. Niemann fue uno de los últimos jugadores en pasar a LIV", lamenta.

Luego, pasa al ejemplo de Rose: "El ex campeón del US Open parecía un candidato ideal para LIV. La miró pero no fue más allá. Dijo que le importaban más las carreras mayores, eso comienza con jugar en ellas, y sintió que el PGA Tour ofrecía el mejor camino".

"Rose tiene una idea clara de hacia dónde quiere ir. Y no implica dinero garantizado", añade.

Tras ganar el AT&T Pebble Beach Pro-Am, Rose señalaba: “Tienes que estar en el PGA para ganarlo. Creo que eso es todo. Renunciar a esa oportunidad es lo que tienes que hacer para mirarte en el espejo y decir: '¿Es algo que valga la pena para mí?'”.

"Mi único objetivo es jugar realmente lo suficientemente bien como para sentir que puedo ganar majors. Obviamente, regla número 1, tienes que estar en ellos. Así que momentos como este son muy importantes porque me devuelven a esos torneos", finalizaba Rose.