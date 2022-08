El golfista chileno de 23 años Joaquín Niemann causó sorpresa esta semana luego de que se confirmara su salida del PGA Tour estadounidense, para incorporarse al LIV Golf o también conocido Super Golf League, en donde comenzará a jugar rápidamente este jueves en el LIV Series de Boston.

Para comprender este cambio, es importante mencionar que en el golf existen diferentes circuitos mundiales, que funcionan como diferentes ligas, es decir, cada circuito es una competencia independiente de la otra.

Por ello es que existen algunas como la propia LIV Golf, el DP World Tour de Europa y el PGA Tour, este último es el circuito más importante de todos donde compiten los mejores golfistas del mundo que se disputa en Estados Unidos.

Joaco se encontraba justamente en la competición norteamericana desde 2018, en donde incluso había ganado dos torneos: el Greenbrier Classic en 2019 y el Genesis Invitational que consiguió en febrero de este año.

Actualmente Niemman se ubica en el puesto número 19 del Ránking Mundial del PGA Tour, lo que le permitía disputar los mejores torneos. La semana pasada en el TOUR Championship tuvo un buen desempeño y finalizó en el lugar número 11. Este fue el último torneo del chileno en el circuito estadounidense.

¿Cómo es el circuito LIV Golf donde competirá Joaquín Niemann?

El Super Golf League es un nuevo circuito de golf que fue creado este mismo año 2022, y cuyo objetivo es competirle al propio PGA Tour atrayendo a los mejores golfistas del mundo.

Este torneo es patrocinado por el Public Investment Fund, el fondo riqueza soberano de Arabia Saudita, perteneciente al Gobierno de ese país, el que también compró recientemente al Newcastle. Esta es una de las riquezas más grandes de todo el planeta, que está a cargo del príncipe heredero árabe Mohammed bin Salman.

Joaco sólo por llegar al circuito recibirá unos 100 millones de dólares (aproximadamente uno 90 mil millones de pesos chilenos), eso sin contar los premios de cada torneo que rondan los 20 y 30 millones de dólares para el ganador.

Además, el chileno no es la primera estrella del golf que parte al LIV Series, ya que antes ya lo hicieron Dustin Johnson, Phil Mickelson, Louis Oosthuizen, Kevin Na, Talor Gooch y Sergio García. Eso sí, el circuito no entrega puntos en el ránking, de hecho inmediatamente le quitarán la tarjeta del PGA y no podrá volver

El Super Golf League incluye torneos de sólo tres días y 54 hoyos de competencia, a diferencia de los cuatro días y 72 hoyos del PGA. Por ello, el nombre LIV, que es el 54 en números romanos.