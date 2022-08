Una polémica noticia cayó esta semana. El exitoso golfista nacional Joaquín Niemann tomó un cambio en su carrera y se despidió del PGA Tour para sumarse al LIV Golf, un circuito profesional fundado este año y que es financiado por la monarquía de Arabia Saudita.

Para entender, el LIV Golf apareció como alternativa ante el popular circuito estadounidense y varias estrellas ya han cambiado de vereda: nombres como Dustin Johnson y Phil Mickelson ya se han sumado a esta nueva liga, cuyo director ejecutivo es el ex número uno del mundo Greg Norman.

¿Las grandes diferencias entre circuitos? Premios mucho más suculentos (más de 18 millones al campeón) y torneos más cortos (tres días y 54 hoyos versus las cuatro jornadas y 72 agujeros del PGA). Es tal contexto el que atrajo a Niemann, el mejor golfista chileno en la historia, cuyo fichaje ya fue confirmado.

Y comienzan a caer las reacciones. Rodrigo Herrera, panelista de RedGol en La Clave, se refirió a la decisión de Niemann y dejó ver su preocupación: para el periodista deportivo, Joaking tomó una decisión demasiado riesgosa al elegir un circuito que recién está andando.

"Es una liga que se ha llevado a buenos golfistas, pero que sigue teniendo un carácter de amistosa y no reconocida. Por supuesto con mucho dinero de por medio, pero no entrega puntos, de hecho inmediatamente te quitan la tarjeta del PGA y no puedes volver. Te cierra la posibilidad de seguir creciendo en el ranking", manifestó.

Herrera aseguró que la decisión de Joaking es una renuncia a la gloria deportiva. "Para todos los que nos ilusionamos con que Joaquin se transformara en el N°1 del mundo, emulando lo que hizo el Chino Ríos, eso se va la tacho de la basura. Se termina esa esperanza. Incluso la de participar en los Juegos Olímpicos, a los cuales no puedes acumular puntaje, porque los puntos no existen en la LIV", continuó.

"A favor de Niemann uno puede decir: lo que lleva en cuatro años en el PGA es 1/7 de lo que le ofrecen ahora y lo que puede ganar si tiene éxito en esta competencia. Pero también uno puedo buscar la comparación precisamente en Marcelo Ríos y decir que este camino es muy similar que cuando a los 23 años decidió abandonar el ATP Tour para jugar exhibiciones", lamentó.

"Es un abandono al camino de la gloria deportiva. Podrá tener todos los argumentos para tomar esta decisión, podrá decir que ya se fueron Dustin Johnson o Phil Mickelson, pero su acto, legítimo e incuestionable del punto de vista racional, acompaña una renuncia a su talento, su capacidad deportiva y la posibilidad de hacer historia en un deporte donde estaba en la élite. Ahora se va a la élite de los petrodólares", cerró.