Dominic Thiem está ansioso de volver al circuito ATP: “Echo mucho de menos jugar tenis y competir”

Actualmente, se vive una total incertidumbre de cuándo se volverá a retomar la competencia deportiva en el mundo. Ante ese panorama, el tenista autriaco Dominic Thiem (3º del ránking ATP) y pupilo de Nicolás Massú, reconoció que está ansioso por volver a la actividad.

En entrevista con el diario austriaco Kronen Zeitung señaló que “desgraciadamente, va a pasar mucho tiempo hasta que pueda recuperar mi vida habitual como tenista. Ahora mismo no tiene gran importancia que pueda o no ejercitarme en la pista, llevo toda la vida jugando a tenis y no voy a dejar de aprender nada nuevo por estar unas semanas sin tocar la raqueta, pero cuando queramos retomar la competición vamos a necesitar tiempo”.

“Necesitaríamos poder entrenar con regularidad unos dos meses antes del inicio de la competición. Ahora está estipulado para el 13 de julio, ojalá se pueda cumplir esa previsión”, agregó el singlista, quien espera que se cumplan esas fechas y no lo que señaló el italiano Andrea Gaudenzi, presidente del organismo, que reconoció la chance de que no haya tenis durante todo este 2020.

Massú es el entrenador de Thiem. (FOTO: Internet)

Sobre su situación particular, expresó que “podré entrenarme pronto en pistas al aire libre. En el tenis no hay contacto físico por lo que considero que será uno de los primeros deportes que pueda volverse a practicar a nivel nacional”.

En la misma línea, complementó que “sin embargo, la cosa cambia en lo que a competición se refiere, porque como exige viajes de gente procedentes de todas partes del mundo, se puede demorar mucho la reanudación competitiva. Ojalá pueda, al menos, entrenar cuanto antes para no perder fuerza física. La verdad es que echo mucho de menos jugar tenis y competir”.

Finalmente, al ser consultado sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, mencionó que “los espero con mucha ilusión. La verdad es que me gustaría acudir, querría tener dos oportunidades de ganar el oro, ya que creo que también llegaré a París 2024 en un momento de mi carrera muy positivo, si no hay ningún imprevisto”, sentenció.