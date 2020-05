Dennis Rodman entrega detalles de una mega fiesta con Kim Jong-Un: "Empezó a cantar karaoke y tenía una banda de 18 mujeres hermosas"

La vida del polémico ex jugador de básquetbol Dennis Rodman ha cobrado fuerza en las últimas semanas, debido al éxito de la serie de Netflix The Last Dance, donde cuentan la historia de Michael Jordan y el exitoso Chicago Bulls de los '90.

Ahora el Gusano hizo noticia de nuevo, porque recordó su viaje a Corea del Norte para conocer al polémico líder de aquel país, Kim Jong-Un, contanto detalles de su estadía en Asia en conversación con el podcast de Mike Tyson.

Rodman reveló que viajó a Asia debido a que Jordan se negó a ir a conocer al líder norcoreano, y él aceptó sin problemas la oferta en 2013.

"Cenemos hoy, disfrutemos de un karaoke y de un poco de vodka, algunas mujeres y cosas así", fueron las palabras de Kim según el propio Rodman.

Luego el ex el líder de los rebotes en la NBA agregó que "lo siguiente que supe fue que estábamos cenando y muy borrachos, él empezó a cantar karaoke y no tenía idea de qué demonios estaba hablando. Todos aplaudían y él tenía una banda de 18 mujeres, muy hermosas, que solo tocaron una canción... una maldita canción. Era el tema de Dallas".

Rodman y Kim Jong-Un tienen una gran relación luego de aquel viaje.