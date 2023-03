Un 2023 recargado de acción es el que están viviendo los fanáticos del boxeo, ya que a las peleas de Gervonta Davis y “Canelo”, se podría sumar la imperdible batalla que animarían Tyson Fury (33-0-1) y Oleksandr Usyk (20-0) por el campeonato unificado de peso pesado.

Sin duda una jornada que se espera hace bastante tiempo y que se llevaría a cabo el próximo mes de abril en el Estadio de Wembley en Londres.

¿Cuándo pelea Tyson Fury contra Oleksandr Usyk por el título indiscutido peso pesado?

El enfrentamiento entre el boxeador británico y su contrincante ucraniano tiene fecha de desarrollo el próximo sábado 29 de abril en horario a definir en el Wembley Stadium de Londres y estaría en juego los campeonatos CMB de Fury y AMB, OMB y FIB de Usyk.

No obstante, aún falta que se hagan los anuncios oficiales del combate, ya que, a pesar de la confirmación del presidente de la AMB, Gilberto Mendoza a ESPN sobre un acuerdo entre Fury y Usyk, la pelea no está 100% firmada y el propio Mendoza este domingo 19 de marzo aseguró que de no haber acuerdo oficial el próximo 1 de abril, se verían en la obligación de iniciar los trámites para el encuentro obligatorio entre Daniel Dubois y Usyk, en desmedro de Fury.

¿Cómo llegarían Fury y Usyk a este enfrentamiento?

Ambos boxeadores vienen de ver acción el año 2022 con sus respectivos combates, mientras Fury tuvo dos enfrentamientos, Oleksandr Usyk hizo lo propio ante Anthony Joshua en la revancha del enfrentamiento titular y lo derrotó por decisión dividida.

Por parte de Fury, sus dos enfrentamientos de este 2022 fueron en contra de dos compatriotas, primer ante Dillian Whyte en el mes de abril, a quien derrotó por nocaut técnico en el 6° asalto y posteriormente ante Derek Chisora, el pasado 3 de diciembre, venciéndolo también por nocaut técnico durante el 10 round de doce pactados en un principio.