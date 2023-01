Cristian Garin se molesta con su coach en caída en el Australian Open: "Me pones nervioso"

A pesar de que tienen una muy buena relación, la raqueta número uno de Chile se dejó llevar por la molestia que generó en él estar cayendo inapelablemente ante Sebastian Korda y le habló a su entrenador Andrés Schneiter. "No me hagas señas, mejor háblame porque me pones nervioso", vociferó mientras condenaba su adiós al Abierto de Australia.