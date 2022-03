El piloto chileno Benjamín Herrera sigue su travesía en el Grand National Cross Country y el pasado fin de semana la escala fue la difícil pista de Palatka, en Florida. El terreno arenoso fue el principal desafío donde el nacional se ubicó, nuevamente, entre los mejores de su categoría.

Herrera logró llegar en el octavo puesto y de esta forma se ubicó en la posición número 13 de la tabla general, pese a lo complicado del terreno. La etapa se la llevó el piloto local Michael Witkowski con un tiempo de 3 horas 05 minutos 32 segundos 818 milésimas.

El atleta nacional, que ahora forma parte del equipo Mcs Racing, superó su tiempo respecto a la fecha anterior. “Si bien tuve una caída fuerte a la mitad, lo que me hizo perder posición y podría haber sido mejor el resultado de no haber sido por eso, me siento harto más cómodo ahora", cuenta Herrera desde Estados Unidos.

El tres veces campeón de Red Bull Los Andes, y que fue segundo lugar en la edición 2021, está concentrado en subir en la tabla de posiciones y preparar la tercera jornada del GNCC que será el 13 de marzo en Aiona Pass MX, The General, en Washingyon, Georgia.