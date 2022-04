Benjamín Herrera vivió un fin de semana que, de seguro, lo contará como anécdota en un par de años más. Y es que el piloto oriundo de Talca corría la quinta ronda del Grand National Cross Country, en Estados Unidos, con un excelente desempeño.

De hecho, el nacional estaba en el quinto lugar en las primeras cuatro de seis vueltas del circuito, pero una raíz sobresalida en el terreno lo sacó del camino para chocar contra un árbol en un accidente que pudo tener mayores consecuencias.

Afortunadamente, solo su moto se llevó la peor parte del incidente, y Benjamín Herrera salió ileso, para cerrar la participación del fin de semana en el décimo lugar.

“Iba quinto, pero muy pegado al cuarto lugar, lo iba a pasar en cualquier momento. Sin embargo, me encontré con una raíz sobresalida en el camino y choqué muy fuerte contra un árbol. Por suerte a mi no me pasó nada, pero a la moto sí", cuenta Herrera.

Y es que aún con su moto sin funcionar bien, pudo completar la carrera. "Rompí la llanta delantera y también la suspensión, y seguí así el resto de la carrera que fue una hora más, aunque claramente no pude hacerlo a buen ritmo por la condición de la moto. Es lamentable, porque lo más probable es que llegara cuarto” relata el piloto Red Bull.

Pese al accidente, mira el futuro con optimismo. “Lo bueno es que los otros pilotos no me ganaron por mucho, entonces no pudieron sacar muchos puntos y me mantengo quinto, por lo que no se perdió mucho con esta caída, pudo haber sido mucho peor”, señala el atleta.

Ahora, Herrera junto al resto de los pilotos tendrán cerca de un mes para prepararse para una nueva ronda del Grand National Cross Country el 7 y 8 de mayo en Crawfordsville, Indiana.