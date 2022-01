Este miércoles Novak Djokovic aterrizó en Melbourne para disputar el Australian Open, pero le negaron la entrada al país por problemas con su visa y la exención médica.

El tenista español Rafael Nadal se refirió al caso y arguyó que todos deberían cumplir las reglas para combatir la pandemia, incluido el serbio.

"Lo que pasó no es bueno para nadie, pero no tengo todos los detalles para tener una opinión clara sobre el asunto de Djokovic", señaló Nadal, quien está disputando el ATP 250 de Melbourne.

Luego, afirmó: "Al final del día, sólo puedo decir que estamos pasando por momentos difíciles, con muchas familias sufriendo durante los dos últimos años, y es normal que la gente en Australia esté frustrada por este caso, porque han tenido muchas restricciones, muchos australianos que no han podido volver a casa o moverse de sus ciudades".

"La gente que sabe de medicina dice que tenemos que vacunarnos, y necesitamos hacerlo. Pasé el Covid-19 y lo he hecho dos veces, y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. Del resto, no opino, porque me falta información", añadió.

En esa misma línea dijo: "El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia".

Finalmente, sobre Djokovic, indicó: "Si él quisiera jugar podría haberlo hecho sin problemas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias. No me gusta esta situación, y lo siento por él de alguna manera, pero conocía las condiciones desde hace meses".