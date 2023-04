Ariel Levy consiguió el sueño de toda su vida esta semana. Debutó televisivamente en una de las compañías más importantes del mundo de lucha libre, AEW. Una compañía que pelea palmo a palmo con WWE en Estados Unidos pese a su corta historia, que solo alcanza los cuatro años.

El chileno fue vapuleado por el campeón de TNT, Wardlow, que en solo un minuto y medio logró hacerle el conteo de a tres. Pese a eso, se trata de un hito histórico para la lucha libre chilena y para el propio Ariel Levy, que se radicó hace unos años en Estados Unidos buscando cumplir su sueño.

Y en conversación con LUN, el también actor reflexionó sobre su historia en la lucha libre y su debut en una compañía tan grande como AEW. "Si bien me sacaron la cresta, fue el momento más importante, significativo y de mayor exposición que he logrado", explicó Levy.

Además habló sobre el trasfondo de la lucha libre y los riesgos que se corren. "Entro al ring a hacer un espectáculo y no a dañar a mi rival. En la lucha de ayer, que fue de un minuto y medio, un tipo de dos metros me azotó contra el ring cinco veces. Mi cuello está bastante adolorido, pese a que entreno y sé recibir ese castigo", agregó.

"El no me estaba intentando matar, pero las caídas y los impactos en mi cuerpo son reales. He tenido lesiones de costilla, se me ha salido el hombro y tengo los dos tobillos y las dos muñecas esguinzadas. Eso de que la lucha libre es falsa puede ser, pero en todas las caídas y golpes hay impacto y se siente. Se pueden general lesiones", sentenció.

Además, Levy señaló que en el ring "las caídas duelen y mucho. Uno rebota y eso hace que se amortiguen un poco, pero es duro igual. Muchas veces caes tan fuerte que el ring hace como un efecto de látigo".

No está claro cuando es que Levy volverá a aparecer televisivamente en AEW. Por lo pronto, seguirá haciendo apariciones esporadicas en shows menores, esperando ganarse un espacio en una de las compañías de lucha libre más grandes del mundo.