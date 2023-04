Digno partido de una final. El ruso Andrey Rublev logró el primer Masters 1000 de su carrera al imponerse en Montecarlo por parciales de 5-7, 6-2 y 7-5 al noruego Holger Rune en 2 horas y 34 minutos de juego.

Un partido que el tenista ruso tuvo prácticamente perdido, dado que su rival llegó a dominar el tercer y último set por 4-1, inclusive teniendo la chance para ponerse con 5-1 y servicio. Rublev evitó un doble break en el sexto juego que prácticamente habría sentenciado la final a favor del danés.

El primer set fue una verdadera batalla, y aunque Rune parecía tener la iniciativa, Rublev no se quedó atrás y se mantuvo siempre al acecho. En el segundo juego del set, el noruego forzó la primera bola de break del partido, pero el ruso logró salvarla con una gran jugada. En el segundo set, Rublev mostró su categoría y terminó llevándose la manga con un contundente 6 a 2.

"Estoy muy feliz, me ha costado mucho ganar un Masters 1000 y por fin ha ocurrido. Estaba 1-4 abajo en el tercer set, salvando bolas de break en contra y pensando que no tenía ninguna opción de ganar, pero lo hice de alguna forma", señaló al término del encuentro el vigente monarca de Montecarlo.

Además, agregó que "en el fondo estaba esperando tener alguna oportunidad. En las finales anteriores no estaba preparado mentalmente. Hoy me dije: 'Aunque vayas a perder, cree hasta el final', y eso es lo que he intentado hacer", cerró.

El tenista ruso sumó así su primer titulo de Masters 1.000 al tercer intento y segundo en Montecarlo, donde fue finalista en 2021. Este año alcanzó la final de Dubai, cayendo ante su compatriota Daniil Medvedev.Con su triunfo, Rublev mantiene el sexto puesto del ranking, que hubiera perdido ante Rune de haber sido éste el campeón de Montecarlo.