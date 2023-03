Andre Agassi es un nombre legendario para el tenis. Ocho títulos de Grand Slam, 17 Masters Series, dos Copa Davis y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 son parte de sus éxitos deportivos, pero lo cierto es que como persona siempre llamó mucho la atención por su fuerte personalidad. Algo que queda en evidencia tras las duras declaraciones de Brooke Shields, su primera esposa, quien reveló un ataque de celos que tuvo por una escena de Friends.

La actriz de 57 años, que estuvo casada con el extenista estadounidense que ganó más de 30 millones de dólares en premios entre 1997 y 1999, dio detalles sobre el matrimonio que alcanzó a sostener solo tres años antes de decir basta.

"Destrozó todos sus trofeos por esa escena de Friends"

"Al día siguiente de casarme ya sabía que me había equivocado. Quería a Andre, pero no estaba segura de desear la vida que llevábamos", confesó en su minuto Shields en el libro 'There Was a Little Girl'. Y hay una famosa escena de la popular serie estadounidense que desató la ira del "Kid de Las Vegas".

En conversación con The New Yorker, la actriz contó que Agassi "destrozó todos sus trofeos" por un ataque de celos tras la grabación en 1996 del capítulo "El de después de la Super Bowl" en la segunda temporada de la producción norteamericana.

En dicha escena, Erika, interpretada por Brooke, tenía que chuparle los dedos de la mano al actor Matt LeBlanc, quien hacía el papel del querido Joey Tribbiani, ya que se trataban de "los dedos de un genio". "Andre estaba entre el público apoyándome y salió de allí furioso", recordó Shields.

"Él me dijo: "Todo el mundo se está burlando de mí. Me has dejado en ridículo con ese comportamiento". A lo que yo le respondí: "¡Es una comedia! ¿Qué es lo que te pasa?", confesó Brooke Shields a The New Yorker. Sin embargo, ese no fue el final ya que confesó que tras eso se enteró de la adicción de Agassi.

"Más tarde me enteré de que por entonces Andre Agassi era adicto a la metanfetamina, por lo que estoy segura de que aquel comportamiento irracional tuvo algo que ver con eso", lanzó.

Cabe destacar que en 2009 Andre Agassi reconoció, en su destacada autobiografía "Open", haberse drogado y haberle mentido a la ATP para que no lo sancionaran por dopaje. En 2001, el 22 de octubre, Agassi se casó con la alemana Steffi Graff en Las Vegas.