El tenista austriaco y pupilo de Nicolás Massú , Dominic Thiem , se convirtió en sensible baja del Chile Open 2022 tras declinar su participación por una dolencia en la mano.

ATP de Santiago lamenta la importante baja de Dominic Thiem y Nicolás Massú: el austriaco no jugará el Chile Open por lesión

Malas noticias para el Chile Open: el austriaco Dominic Thiem (37° ATP) se bajó del ATP 250 de Santiago y será sensible baja en el torneo de tenis más importante del país. El deportista entrenado por Nicolás Massú sufre una lesión que lo obligó a desistir de la competencia.

Thiem presenta una distensión de ligamento en los nudillos y ya estaba entre algodones. De hecho, las malas señales habían aumentado en fuerza cuando el tenista viajó a Córdoba luego de haber entrenado en Santiago.

Y no lo lamenta sólo el ATP de Santiago, pues la lesión en la mano de Thiem obliga al austriaco a bajarse de toda la gira sudamericana de arcilla, cayéndose también su presencia en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro.

Así las cosas, Dominic Thiem recién podría volver a las canchas en marzo, específicamente en el Masters 1000 de Indian Wells.

“Es una baja sensible porque queríamos verlo jugar en Chile. Conversé con su equipo y me consta que hicieron todo el esfuerzo por estar presentes, pero no se pudo. Esperamos que se recupere pronto y podamos tenerlo en el futuro mostrando el gran nivel que lo caracteriza”, manifestó la directora del ATP de Santiago, Catalina Fillol.

Sin Thiem, cabe recordar que el Chile Open 2022 tiene entre sus pesos pesados al noruego Casper Ruud (8°), Cristian Garin (18°), el argentino Federico Delbonis (41°) y el español Albert Ramos Viñolas (44°), entre otros. Se jugará entre el 21 y 27 de febrero en San Carlos de Apoquindo.