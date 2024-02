Emiliano Vecchio podría tener su redebut oficial por la Unión Española ante Colo Colo, pues Miguel Ponce tiene al volante ofensivo argentino en el plantel. El Gordo fue uno de los refuerzos hispanos para afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Chile en la temporada 2024.

El retorno de Vecchio al estadio Santa Laura le dio una bocanada de aire fresco a la hinchada. Y también al Chueco, que lo vislumbra como un jugador fundamental durante el año. Sobre todo después de dos bajas muy importantes: la de Leandro Garate, quien emigró a Huracán. También la de Rodrigo Piñeiro, quien se fue a Vélez Sarsfield en Argentina.

“Es difícil reemplazar los goles de Garate y el talento de Piñeiro. Fueron fundamentales en el término de la temporada. Pero se contrataron jugadores. Es difícil que sean iguales, pero con sus características logramos suplir eso. Hay algo más potente que cualquier jugador: el funcionamiento y la forma”, afirmó el DT de la Furia Roja.

Agregó que “después habrá jugadores más importantes, por supuesto, porque el talento define eso. Tenemos a Vecchio, Uribe que es un tremendo jugador, Carvallo tuvo una buena pretemporada, (Bastián) Yáñez volviendo, (Franco) Frías, Pablo Aránguiz. Más (Valentín) Adamo que llegó. Trato de suplir sin pensar en lo que no tengo”.

“No puedo pensar en lo que se fue, ya no lo tengo. Pienso en lo que puedo disponer. Aránguiz llegó hace pocos días, Vecchio se pone a punto, Adamo volviendo de una lesión”, afirmó Ponce. El ariete uruguayo sufrió un problema muscular en un amistoso frente a Deportes Recoleta.

Vecchio puede ir al banco ante Colo Colo: Ponce da pistas de la idea de Unión Española

Emiliano Vecchio podría ser parte del banco de suplentes en la Unión Española para abrir el Campeonato Nacional 2024 ante Colo Colo, aunque Miguel Ponce dio a entender que el argentino está algo retrasado en la puesta a punto. “Hace una semana no más llegó Pablo Aránguiz”, describió también el DT.

“En el camino no siempre se da el ideal de empezar con el equipo completo, más sucede lo otro. Tienes que esperar a que esos jugadores se pongan a punto con los entrenamientos. Vecchio no ha participado de los partidos amistosos. Sabemos que será un protagonista del equipo”, apuntó el ex adiestrador de Deportes Iquique, cuadro con el que logró el ascenso a la élite nacional.

Por cierto, Unión Española agota las instancias para encontrar un refuerzo más. “Hasta ahora tenemos la posibilidad de traer un extranjero más. Nos movemos con la regla. No decide si va a ser titular o no. Uno busca que un extranjero hagan diferencia sobre las alternativas chilenas que tenemos, pero son parte del plantel y no obligatoriamente titulares”, reveló Miguel Ponce. Cuenta las horas para que todo comience y lo más probable es que tampoco esté el lesionado Ignacio Núñez.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Unión Española en el Campeonato Nacional 2024?

Colo Colo visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura el sábado 17 de febrero a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

