Marcelo Salas sorprendió con una apuesta doble de jugadores jóvenes de Argentina que llegaron a reforzar a Deportes Temuco. Uno fue el espigado golero Gabriel Degenhardt, quien terminó su relación contractual con River Plate y se sumó al cuadro albiverde.

Pero Degenhardt no llegó solo. El agente Fabio Jurdakis también intermedió otro arribo de una joven promesa trasandina. Un jugador de 20 años que arribó desde Banfield. Es un extremo que supera por un par de centímetros el metro 60. Y que agrega cualidades que no tuvo el Pije durante esta campaña.

Las referencias son para Félix Triñanes, quien tuvo acción en el equipo reserva del Taladro. Así las cosas, en la institución que preside el Matador Salas pueden esbozar una sonrisa, aunque la frustración por quedar fuera de la lucha por el ascenso en la Primera B sigue en pie.

Pero puede aparecer una sorpresiva satisfacción con la llegada de Triñanes. Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 2004 y llegó con un objetivo claro. “Quiero estar en el primer equipo, pero apoyaremos donde Temuco decida. Daremos todo con mucha humildad y trabajo”, dijo en Primera B Chile.

Fabio Jurdakis posa junto a Damián Triñanes, uno de los jóvenes argentinos que llevó a Deportes Temuco. (Captura Instagram).

“Conozco el estadio, la hinchada es hermosa, el club es gigante. Me tomo el atrevimiento de hablar por Gabi (Degenhardt), estamos muy contentos de estar acá”, agregó Triñanes, quien se reconoció como un jugador ofensivo de banda que también puede oficiar de enganche. Y ya mostró algunas condiciones interesantes en las prácticas de Temuco.

Ríe Marcelo Salas: en Deportes Temuco crece la ilusión por la apuesta de Argentina

Marcelo Salas sabe que la apuesta debe ser alta para devolver a Deportes Temuco al sitial que supo tener en el fútbol chileno. Al menos en esta campaña, el Pije debe olvidarse de la promoción a la élite nacional. De hecho, ni siquiera es segura la continuidad de Esteban Valencia.

Pero al menos los refuerzos trasandinos que fichó el cuadro albiverde parecen mostrar buenas condiciones. Así lo dejaron saber dos conocedores de la interna de la plantilla que dirige el Huevito. El periodista Cristian Orias pudo mirar algunos minutos de un entrenamiento.

Félix Triñanes en un entrenamiento de Deportes Temuco. (Foto: Cristian Orias).

Levantó el pulgar para Degenhardt y también para Triñanes. “jugó con perfil cambiado por la izquierda. Puntero rápido que busca el ‘1 contra 1’ por banda. Interesante apuesta”, escribió Orias en su cuenta de Twitter. Otro comunicador que sigue el devenir del equipo del Ñielol coincidió con esa visión.

Captura Twitter.

“¡Es un jugador a tener en cuenta AHORA YA! Tiene algo que ningún SUB 21 del equipo posee: va para adelante y gambetea. No se ve imposible una citación para esta última fecha”, apuntó Maximiliano Cerna, también en la ex red social del pajarito. Habrá que ver si Félix Triñanes es convocado por Valencia para la visita a los granates en la última fecha del Campeonato Ascenso 2024.

Captura Twitter.

Así va Deportes Temuco en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Deportes Temuco ya no tiene chances de pelear el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno a falta de un partido para terminar la Primera B 2024.