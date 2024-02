A Bryan Rabello le afloraron miles de recuerdos en torno a su infancia tras el golazo que le anotó a Colo Colo. El talentoso volante ofensivo tuvo una ocasión clara para marcar, pero Fernando de Paul bloqueó el disparo. Eso sí, la pelota le quedó nuevamente al rancagüino, quien sacó una especie de tijera para anotar el único tanto del encuentro. El que hizo ganar a O’Higgins.

“Sabíamos que sería un partido complicado por todo lo que conlleva jugar contra Colo Colo. Pero estábamos en casa, sabíamos que teníamos que hacernos fuertes acá. Gracias a dios nos salió un partido redondo y pudimos quedarnos con la victoria”, manifestó Rabello en una conversación que tuvo con TNT Sports.

El mundialista Sub 20 en Turquía 2013 fue un dolor de cabeza constante para el Cacique. Sobre todo cuando deambulaba desde el centro hacia la derecha del ataque, aunque para la jugada de su conquista apareció más cargado hacia el sector izquierdo. “Estudiamos que ellos juegan mucho el balón por el centro. Los esperamos ahí, tratamos de no darles espacios”, detalló el exvolante del Sevilla de España.

“Y la que teníamos intentábamos salir rápido de contrataque. Vamos partido a partido, esperamos seguir con la misma senda”, manifestó Bryan Rabello, quien también le anotó a Deportes Copiapó en el estreno por el Campeonato Nacional 2024. Corrían 85′ de partido cuando el Vasco Azconzábal lo sustituyó. En su lugar propició el ingreso de Diego Buonanotte.

Rabello recuerda parte de su infancia en Colo Colo: “Viví gran parte ahí, le debo mucho”

Bryan Rabello celebró el gol como si reviviera su infancia en una imagen, aunque fue ante Colo Colo, el equipo que lo formó como futbolista profesional. Fue la reafirmación de un buen comienzo de campaña del enganche que llegó al Capo de Provincia desde el Gremio Novorizontino de Brasil.

“Creo que hice una pretemporada donde me he sentido muy bien. El equipo me ha recibido de buena manera, esperamos seguir con este camino”, apuntó el exmediocampista de Unión Española. En el diálogo con el periodista Daniel Arrieta, rememoró parte de lo vivido en el estadio Monumental.

Desde el Cacique, Rabello partió libre al Sevilla de España en julio de 2012. “Le debo mucho a Colo Colo, gran parte de mi infancia la viví ahí. Feliz por el triunfo, esperamos seguir por este camino”, sentenció el “10” de los celestes, que comenzaron con puntaje ideal al cabo de dos partidos.

Así marcha O’Higgins en la tabla del Campeonato Nacional 2024

O’Higgins se ubica en el primer lugar gracias a sus victorias contra Deportes Copiapó y Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024.

