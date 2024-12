La diputa Maite Orsini se encuentra viviendo complejos momentos, esto luego de que el Frente Amplio reveló la suspensión momentánea de su militancia debido a su involucramiento en la causa en contra de su ex pareja, el futbolista Jorge Valdivia.

Hace algunos días, el Frente Amplio presentó una denuncia al tribunal regional del partido para expulsarla. En el documento, al que obtuvo acceso La Tercera, se habla sobre los hechos por los que se decrete la expulsión de la parlamentaria de la tienda, en donde el escrito de cuatro páginas fue declarado admisible por el tribunal del partido.

Esto se originó a raíz de los cuestionamientos hacia la parlamentaria por su supuesta intervención en procesos judiciales relacionados con su expareja, acusado de dos denuncias de abuso sexual.

El actuar de Maite Orsini en el Caso Valdivia

La diputada es cuestionada por su supuesta intervención en hechos relacionados con quien fue su pareja, Jorge Valdivia. Primero, fue la llamada a la general de Carabineros luego de la detención del futbolista en un procedimiento judicial.

Seguido, fue la filtración del contacto de la diputada con una de las denunciantes en donde se reveló la conversación que tuvieron.

También se reveló que la diputada se contactó con la fiscal Lorena Parra, encargada del caso, para alertarla sobre una posible filtración de información.

A esto se suma que recientemente, Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), reveló en Contigo en la Mañana que la diputada lo llamó.

“Yo era presidente del Consejo para Transparencia y era la época en que había sido el rollo de la Maite Orsini llamando a carabineros. Y de repente estaba en mi casa en la tarde y me llega un WhatsApp. Dice, ‘hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo’. Y yo veo y dije, ‘esto es una pitanza'”,

“Me dice: ‘tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti’. Y dije, esto es una pitanza. Esto definitivamente es una pitanza”, reveló Leturia, agregando que pensó: “si no es una pitanza, me está hablando una persona que no está bien”.